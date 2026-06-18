Султан Брунея предложил России сотрудничать в сфере энергетики и туризма
15:12 18.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Султан Брунея Хассанал Болкиах во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным предложил российскому бизнесу рассмотреть возможность инвестирования в сфере энергетики и туризма. Об этом сообщило издание Borneo Bulletin.
Встреча лидеров двух стран состоялась 17 июня в Казани на полях саммита РФ — АСЕАН. По информации издания, султан предложил российскому бизнесу рассмотреть возможности инвестирования в таких сферах, как нефте- и газоперерабатывающая промышленность, продовольствие, туризм и информационно-коммуникационные технологии. Он также приветствовал бы расширение студенческих обменов.
Хассанал Болкиах положительно оценил сотрудничество между странами в сфере образования, обороны, безопасности и в области гуманитарных обменов. Он также заявил о прогрессе в переговорах по линии штабов ВМФ РФ и ВМС Брунея и о необходимости дальнейшего укрепления взаимодействия, включая завершение меморандума о взаимопонимании по военно-морскому сотрудничеству.
Глава Брунея выразил обеспокоенность из-за ситуации вокруг Палестины и положительно оценил усилия России в этой проблеме. Султана на встрече сопровождал его сын, министр иностранных дел Брунея Абдул Матин.
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