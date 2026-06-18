ВС РФ освободили Рай-Александровку в ДНР

Обсудить на форуме

Версия для печати

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие группировки войск «Южная» за минувшие сутки освободили населенный пункт Рай-Александровка в ДНР, сообщили в Минобороны России.

«Подразделения Южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Рай-Александровка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.