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ВС РФ освободили Рай-Александровку в ДНР

14:12 18.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие группировки войск «Южная» за минувшие сутки освободили населенный пункт Рай-Александровка в ДНР, сообщили в Минобороны России.

«Подразделения Южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Рай-Александровка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

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