Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 360 военнослужащих в зоне СВО

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины потеряли за сутки порядка 1 360 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 195 человек, от действий группировок «Запад» — до 210, «Южная» — более 165, «Центр» — до 285, на направлении «Восток» — более 445 и «Днепр» — до 60 военнослужащих.