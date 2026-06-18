Украине передано 522 тела военных ВСУ, в РФ возвращены 33 тела — Поддубный

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украине в ходе обмена телами переданы 522 погибших ВСУ, в РФ возвращены 33 тела. Об этом сообщил военный корреспондент ВГТРК герой России Евгений Поддубный.

«Состоялся новый обмен телами погибших. Украине было передано 522 тела, Россия вернула домой тела 33 военнослужащих», — написал он в своем телеграм-канале.