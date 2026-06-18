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Моравецкий признался, что предпочитает, чтобы гибли украинские, а не польские солдаты

16:12 18.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший премьер-министр Польши (2017–2023 гг.) Матеуш Моравецкий выступил против инициативы о прекращении помощи Киеву, признавшись, что предпочитает, чтобы в танках гибли украинские, а не польские военные. Таким образом он отреагировал на предложение кандидата на пост премьер-министра от правой партии «Право и справедливость» (ПиС) Пшемыслава Чарнека прекратить военную помощь Украине до тех пор, пока Владимир Зеленский не отменит свое решение о присвоении подразделению ВСУ наименования «имени героев УПА» (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Я не согласен с блокированием военной помощи [Украине]. Я предпочитаю, чтобы в украинских танках погибали украинские солдаты, а не польские солдаты в польских танках», — сказал Моравецкий в эфире радиостанции RMF24.

При этом он упрекнул правительство премьер-министра Дональда Туска в «отсутствии напористости в отношениях с Украиной».

По данным польских властей, республика потратила с февраля 2022 года по июль 2025 года почти 5% ВВП на поддержку Украины. Ранее озвучивалась цифра в 100 млрд злотых (около $27 млрд). Военные поставки Варшавы Киеву за этот период оцениваются в районе $4-5 млрд.

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