Доля публикаций ученых РФ в общемировом потоке снизилась за 25 лет - исследование
17:32 23.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число публикаций российских ученых заметно выросло, но их доля в общемировом потоке невелика и уступает показателям 1995 года. Такие выводы содержатся в докладе Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" "Научно- технологическая политика России в условиях постпандемии: поиск новых решений", который есть в распоряжении ТАСС.
"Общий поток публикаций российских авторов растет, но темпы пока еще уступают общемировым. Так, в 2019 г. число публикаций, индексируемых в Web of Science Core Collection (WoS CC), достигло рекордного значения - 86,6 тыс., что в два раза больше аналогичного значения 2010 г. Однако вклад в общемировое число публикаций по-прежнему невелик - 3,3% (в 1995 г. - 3,5%), что обеспечивает нашей стране лишь 12-ю позицию", - говорится в докладе.
Отмечается, что по этому показателю Россия многократно уступает мировым лидерам - США (22,2%) и Китаю (21,3%). При этом цитируемость российских публикаций за 10 лет выросла в два раза, но остается ниже общемирового уровня. Доля высоко цитируемых публикаций в общем числе публикаций российских авторов составляет лишь 0,36%.
Позитивным трендом на общем фоне, как пишут авторы доклада, стало повышение включения ученых из России в международные научные коллаборации. Число научных публикаций авторов из России, подготовленных в соавторстве с зарубежными партнерами, в 2019 г. достигло 24,9 тыс. (по данным базы Scopus).
Основными странами - партнерами российских ученых являются США (5,3 тыс. совместных публикаций), Германия (5,1 тыс.), Франция (3,1 тыс.), Китай (3,0 тыс.) и Великобритания (2,9 тыс.).
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