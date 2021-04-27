Во внерабочее время консультировать пациентов готовы почти 60% врачей - опрос

07:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 60% врачей готовы консультировать пациентов во внерабочее время, свидетельствуют данные исследования медицинской компании "Доктор рядом" и медицинского сообщества "Врачи РФ".



"Три четверти опрошенных специалистов (75%) не хотели бы заниматься рабочей коммуникацией во время, предназначенное для отдыха. Большинство из них (78%, или 59% от общего количества участников опроса) подчеркнули, что несмотря на это, они идут [шли бы пациентам навстречу] и отвечают [отвечали бы] на их звонки и сообщения", - говорится в материале. Еще 22% (16% от общего числа участников опроса) сказали, что не отвечают на звонки и сообщения пациентов вне работы.



Что касается предоставления личных телефонных номеров, то 83% опрошенных врачей скорее всего не дали бы свой личный номер пациенту. Из них 73% сделали бы исключение для постоянных пациентов или пациентов с тяжелым заболеванием, 27% не делились бы своими личными контактами не при каких обстоятельствах. 46% респондентов хотели бы сократить количество очных встреч с пациентами. 49% участников опроса считают, что если встреча не предполагает очного осмотра, то ее можно провести дистанционно, 53% респондентов считают, что дистанционные консультации позволяют оптимизировать время врача.



"Не секрет, что работники здравоохранения чаще других подвержены риску эмоционального выгорания в условиях высокой нагрузки, эмоционального напряжения, переработок и прочих негативных факторов. Поэтому институтам здравоохранения и медицинским организациям необходимо наладить эффективную коммуникацию между пациентом и врачом, когда первый может получить необходимую в данный момент помощь, не ущемляя приватность и право на личную жизнь второго. Это может быть реализовано благодаря телемедицине и платформенным решениям для проведения онлайн консультаций", - отмечает генеральный директор цифрового медицинского сервиса "Доктор рядом" Денис Швецов.



Исследование проведено в середине апреля среди 2 000 сотрудников медицинских учреждений по всей стране.



Компания "Доктор рядом" занимается оказанием дистанционных медицинских консультаций. На 1 марта 2021 года количество пользователей сервиса превышало 5 млн человек. Компания входит в портфель проектов VEB Ventures (входит в группу ВЭБ.РФ). VEB Ventures создана для поддержки высокотехнологичных проектов через прямые сделки и управление венчурными фондами.



