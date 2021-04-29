Собянин объявил об интеграции МЭШ с независимыми платформами онлайн-образования

16:53

«Московскую электронную школу» (МЭШ), которой пользуются уже 2 млн педагогов, интегрируют с независимыми платформами онлайн-образования. По словам мэра столицы Сергея Собянина, новый тип контента появится уже к следующему учебному году.

Разработкой образовательного контента для МЭШ займутся представители нескольких компаний, которые получат городские гранты. «Последний год мы посвятили тому, чтобы систематизировать процессы, обозначить четко темы, разбить на темы, разбить на уроки и дальше подгружать уже образовательный контент: и учебники, и отдельные образовательные пособия, и так далее, чтобы было удобно для учителей и для учащихся, - констатировал градоначальник. - И мы долго очень рассуждали на тему того, что лучше: государственная образовательная система или коммерческие разработки. Мы решили платформу свою сделать чисто государственной, которой мы полностью управляем и администрируем. А вот сервисы подгружать уже коммерческие, те, которые находят признание на рынке, и не нами признание, а потребителями».

Сейчас в «Московской электронной школе» уже размещены образовательные материалы известных производителей. «Неплохое сотрудничество выстроилось и с издательством «Просвещение», и с «Яндекс.Репетитор», «Учи.ру», и так далее, с такими серьезными партерами. И вот сегодня сделали еще один шаг, отобрав ряд разработчиков с первоклассным образовательным контентом. И надеемся, что к следующему учебному году мы запустим», - заявил мэр.