Россия подала заявку на проведение всемирной выставки "Экспо 2030" в Москве

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международное бюро выставок (МБВ, BIE) получило от России заявку на проведение всемирной выставки "Экспо-2030" в Москве. Согласно заявлению бюро, российская заявка стала первой, остальные кандидаты смогут подать свои заявки до конца октября этого года.

Тема, выбранная для российского "Экспо" - "Человеческий прогресс. Общее видение мира гармонии" (Human Progress. Shared vision for the World of Harmony). Если заявка будет одобрена, выставка пройдет в период с 27 апреля по 27 октября в Москве.