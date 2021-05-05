Уже в 2021 оду в Берлине начнет работу аналитический центр по борьбе с эпидемиями - Меркель
15:30 05.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Центр должен быть открыт уже в этом году, я приветствую эту важную инициативу", - сказала она.
"Пандемия продемонстрировала, что победить ее можно только сообща, и важная основа для такой борьбы - данные, которые можно обрабатывать при помощи современных инструментов", - добавила Меркель. По ее словам, полученные в берлинском хабе сведения будут доступны и всем странам.
Ранее ВОЗ объявила о создании единого аналитического центра, цель которого "предсказывать, предотвращать и выявлять риски пандемий и эпидемий в мире, а также готовиться к ним и реагировать на них".
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