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НОВОСТИ

Электричество для промышленности существенно подорожает - СМИ

13:20 11.05.2021 Источник: Коммерсант.ru

«Совет рынка» (регулятор энергорынков) обновил прогноз динамики стоимости электроэнергии для промышленности с учетом провала потребления в 2020 году. Регулятор ожидает наиболее заметного роста цен в 2021–2022 годах. В европейской части РФ и на Урале они будут расти на 6% два года подряд. В Сибири в текущем году ожидается скачок на 15%, а в следующем — на 7%. Затем рост замедлится из-за снижения платежей за мощность новых ТЭС. Но эксперты предупреждают, что после 2025 года цены вновь пойдут вверх с запуском новых инвестпрограмм в энергетике.

Потребители говорят о снижении конкурентоспособности российской продукции из-за увеличения себестоимости.  Коммерсантъ

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