Электричество для промышленности существенно подорожает - СМИ
13:20 11.05.2021 Источник: Коммерсант.ru
Потребители говорят о снижении конкурентоспособности российской продукции из-за увеличения себестоимости. Коммерсантъ
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