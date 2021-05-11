Намазы по случаю окончания рамадана пройдут в Москве без прихожан из-за угрозы заражения коронавиусом

17:00 Источник: Интерфакс

Власти Москвы обязали Духовное управление мусульман РФ провести праздничные мероприятия по случаю Ураза-байрама в отсутствие прихожан из-за угрозы заражения коронавиусом.

"Духовное управление мусульман Российской Федерации информирует о том, что 13 мая 2021 г. - в день празднования Ид иль-Фитра - Ураза-байрама - Московская Соборная, Историческая и Мемориальная мечети Москвы не будут принимать прихожан на праздничную молитву (Ид намаз). Праздничная молитва состоится только при участии духовенства всех трех мечетей и сотрудников Духовного управления мусульман Российской Федерации и будет транслироваться онлайн", - сказано на сайте муфтията.

Также сообщается, что в связи со складывающейся эпидемиологической обстановкой правительство Москвы за подписью руководителя департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталия Сучкова направило в адрес председателя ДУМ РФ Равиля Гайнутдина официальное письмо с уведомлением о том, что "запрет на проведение публичных мероприятий в городе Москве продолжает действовать".

Кроме того, от первого заместителя руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции г. Москвы Василия Олейника пришло письмо с разъяснением, что в случае проведения праздника Ураза-байрама "организаторы и иные участники могут быть привлечены к ответственности в установленном порядке".

В связи с угрозами массового заражения верующих во время праздничной молитвы и привлечения молящихся к административной ответственности в Духовном управлении мусульман РФ принято "тяжелое, но обоснованное решение" о проведении праздничной молитвы в честь Ураза-байрама исключительно с участием духовенства и сотрудников.

"ДУМ РФ призывает всех верующих в день праздника остаться в домах и провести празднование в кругу домочадцев. Все желающие могут подключиться к прямой трансляции праздничной проповеди", - сообщает муфтият.