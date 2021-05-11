Намазы по случаю окончания рамадана пройдут в Москве без прихожан из-за угрозы заражения коронавиусом
17:00 11.05.2021 Источник: Интерфакс
Власти Москвы обязали Духовное управление мусульман РФ провести праздничные мероприятия по случаю Ураза-байрама в отсутствие прихожан из-за угрозы заражения коронавиусом.
"Духовное управление мусульман Российской Федерации информирует о том, что 13 мая 2021 г. - в день празднования Ид иль-Фитра - Ураза-байрама - Московская Соборная, Историческая и Мемориальная мечети Москвы не будут принимать прихожан на праздничную молитву (Ид намаз). Праздничная молитва состоится только при участии духовенства всех трех мечетей и сотрудников Духовного управления мусульман Российской Федерации и будет транслироваться онлайн", - сказано на сайте муфтията.
Также сообщается, что в связи со складывающейся эпидемиологической обстановкой правительство Москвы за подписью руководителя департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталия Сучкова направило в адрес председателя ДУМ РФ Равиля Гайнутдина официальное письмо с уведомлением о том, что "запрет на проведение публичных мероприятий в городе Москве продолжает действовать".
Кроме того, от первого заместителя руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции г. Москвы Василия Олейника пришло письмо с разъяснением, что в случае проведения праздника Ураза-байрама "организаторы и иные участники могут быть привлечены к ответственности в установленном порядке".
В связи с угрозами массового заражения верующих во время праздничной молитвы и привлечения молящихся к административной ответственности в Духовном управлении мусульман РФ принято "тяжелое, но обоснованное решение" о проведении праздничной молитвы в честь Ураза-байрама исключительно с участием духовенства и сотрудников.
"ДУМ РФ призывает всех верующих в день праздника остаться в домах и провести празднование в кругу домочадцев. Все желающие могут подключиться к прямой трансляции праздничной проповеди", - сообщает муфтият.
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