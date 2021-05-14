Онлайн-издание VTimes внесено в реестр СМИ-иноагентов - Минюст РФ
15:12 14.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минюст РФ внес онлайн-издание VTimes в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Об этом говорится в пятницу на сайте ведомства.
"14 мая 2021 г. во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено юридическое лицо, <...> являющееся администратором доменного имени интернет-ресурса "VTimes.io", - говорится в сообщении.
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