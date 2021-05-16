В Москве в воскресенье ожидаются ливни с грозой и градом - МЧС
14:10 16.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы с сохранением до конца суток 16 мая местами в Москве ожидается ливневой дождь, гроза, град, при грозе усиление ветра с порывами 15-20 м/с", - сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС.
В связи с непогодой спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных обгонов, перестроений и опережений и парковать автомобили вдали от деревьев. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться от грозы и дождя под деревьями.
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