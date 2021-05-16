0
0
32
НОВОСТИ

В Москве в воскресенье ожидаются ливни с грозой и градом - МЧС

14:10 16.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о ливне с грозой и градом в воскресенье.

"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы с сохранением до конца суток 16 мая местами в Москве ожидается ливневой дождь, гроза, град, при грозе усиление ветра с порывами 15-20 м/с", - сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС.

В связи с непогодой спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных обгонов, перестроений и опережений и парковать автомобили вдали от деревьев. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться от грозы и дождя под деревьями.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:20 16.05.2021
На реке под Саратовом столкнулись два катера, два человека погибли
0
101
13:40 16.05.2021
Конкурс по поддержке студенческих научных обществ может стать ежегодным - Минобрнауки
0
141
13:30 16.05.2021
Из-за нехватки топлива для электростанции сектора Газа может остаться без света
0
149
12:30 16.05.2021
В стычках с полицией Израиля на Западном берегу три палестинца погибли, 580 получили ранения - ВАФА
0
244
12:20 16.05.2021
Большинство японцев считают темп вакцинации в стране медленным - опрос
0
228
12:10 16.05.2021
На Украину направляется с официальным визитом глава МИД Грузии
0
250
11:20 16.05.2021
С 10 мая радикалы из Газы выпустил 2 900 ракет по Израилю, 1 150 перехвачены - армия
0
284
11:10 16.05.2021
За сутки на Тайване обновлен антирекорд по числу заразившихся коронавирусом
0
299
10:30 16.05.2021
В Нижегородской области более 50,5 тыс. человек остались без электричества из-за сильного ветра
0
303
10:20 16.05.2021
Во встрече СБ ООН примут участие представители Израиля и Палестины
0
326

Возврат к списку