Чехия и США включены в список недружественных стран из-за шагов в отношении РФ
16:32 17.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Враждебные шаги Праги и Вашингтона в отношении Москвы послужили причиной для включения их в список недружественных государств. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Недружественные жесты послужили поводом для принятия решения о том, чтобы выравнивать условия, в которых работают наши дипломатические представительства на территории друг друга - наши в Чехии и в США, их соответственно в РФ. В качестве конкретного шага, который уже был объявлен, мы попросили их привести количество местного нанятого персонала из числа физических лиц - как граждан России, так и граждан третьих стран - до уровня аналогичной категории работников, которые имеются у нас в Чехии и в США", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.
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