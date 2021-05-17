Чехия и США включены в список недружественных стран из-за шагов в отношении РФ

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Враждебные шаги Праги и Вашингтона в отношении Москвы послужили причиной для включения их в список недружественных государств. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Недружественные жесты послужили поводом для принятия решения о том, чтобы выравнивать условия, в которых работают наши дипломатические представительства на территории друг друга - наши в Чехии и в США, их соответственно в РФ. В качестве конкретного шага, который уже был объявлен, мы попросили их привести количество местного нанятого персонала из числа физических лиц - как граждан России, так и граждан третьих стран - до уровня аналогичной категории работников, которые имеются у нас в Чехии и в США", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.