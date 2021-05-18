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В России с начала года на треть сократилось число поставленных на учет мигрантов - МВД

18:40 18.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число иностранных граждан, поставленных на миграционный учет в России за четыре месяца текущего года, сократилось почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из сводки МВД по миграционной ситуации в РФ за январь-апрель.

"За январь-апрель 2021 года количество фактов постановки на миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства составило 2 919 205", - сказано в материалах. При этом за аналогичный период прошлого года это число составило 4 086 402.

По данным МВД, более чем на треть сократилось количество оформленных приглашений, необходимых иностранцам для въезда в Россию, а также виз. При этом за четыре месяца 2021 года увеличилось число иностранных граждан, которые получили российское гражданство. Так, если с января по апреля текущего года 222 853 человека получили гражданство РФ, то за аналогичный период прошлого года это число составило 215 901.

В пресс-центре МВД ТАСС сообщали, что в числе въезжающих в Россию иностранцев большинство по-прежнему составляют граждане стран СНГ.

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