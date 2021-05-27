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НОВОСТИ

Водителей электросамокатов предложили обязать использовать защитную амуницию

18:00 27.05.2021

Водители электросамокатов всё чаще становятся виновниками дорожных происшествий, в которых тяжёлые травмы получают как посторонние лица, так и сами владельцы данных транспортных средств.

В связи с этим руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов направил письмо (копия имеется в распоряжении RT) на имя главы Минтранса Виталия Савельева с предложением обязать граждан использовать защитную амуницию во время езды на электросамокатах.

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