В РПЦ намерены установить личность «священника»-битбоксера из TikTok

16:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В РПЦ устанавливают личность «священника»-битбоксера из TikTok. Автор ролика предлагает покаяться.

При этом мужчина исполняет битбокс. У ролика уже полмиллиона просмотров и 2 тысячи комментариев.

Заместитель председателя отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил, что ознакомился с видеозаписью. «Да, для начала надо установить его личность».

Его принадлежность к церкви пока не доказана.