В РПЦ намерены установить личность «священника»-битбоксера из TikTok
16:00 31.05.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В РПЦ устанавливают личность «священника»-битбоксера из TikTok. Автор ролика предлагает покаяться.
При этом мужчина исполняет битбокс. У ролика уже полмиллиона просмотров и 2 тысячи комментариев.
Заместитель председателя отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил, что ознакомился с видеозаписью. «Да, для начала надо установить его личность».
Его принадлежность к церкви пока не доказана.
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