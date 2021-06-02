Платформа Сбера для удаленного мониторинга пациентов используется в 36 регионах России

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Платформа удаленного мониторинга больных хроническими заболеваниями и коронавирусной инфекцией, разработанная медицинским онлайн-сервисом «СберЗдоровье» представлена в десятках регионах России. С апреля 2020 года, когда начал действовать этот проект, врачи в режиме онлайн следили за состоянием здоровья более чем 35 000 человек. Проект стартовал весной 2020 года, в первую волну пандемии, когда стало очевидно, что нагрузка на врачей и региональные системы здравоохранения в течение года серьезно вырастет. За прошедшее время удалось выявить почти 5000 пациентов с ухудшимся самочувствием, что позволило спасти, по данным медиков, более 150 человек. В работе сервиса участвуют более 350 врачей различных специальностей, среди которых терапевты, эндокринологи, неврологи, кардиологи.

«Цифровизация позволяет вывести здравоохранение России на новый уровень, повысить доступность и качество медицины, - заявила заместитель председателя правления Сбербанка Ольга Голодец. - Сервисы и разработки Сбера уже сейчас позволяют вести наблюдение за показателями здоровья хронических больных в реальном времени и вовремя реагировать на возможное ухудшение состояния человека под присмотром квалифицированных врачей. Телемедицина — это одна из перспективных технологий в мире, которая активно внедряется в России и уже реально помогает миллионам пациентов оставаться здоровыми».

Платформа позволяет обеспечивать удаленное наблюдение и консультации пациентам с гипертонией, сахарным диабетом, а также дает возможность отслеживать состояние больных COVID-19 и реабилитирующихся после перенесенной инфекции. Для разговора с врачом, пациенту нужно зарегистрироваться по номеру телефона на сайте или в приложении «СберЗдоровье», активировать код доступа, который выдается врачом, в личном кабинете и ввести в специальном поле основные данные о своем здоровье (уровень сахара в крови или показатели сердечного ритма и давления). При выявлении отклонений с человеком связывается врач сервиса «СберЗдоровье» и консультирует пациента. Для россиян все услуги бесплатны и доступны в рамках ОМС.