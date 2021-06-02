Платформа Сбера для удаленного мониторинга пациентов используется в 36 регионах России
18:49 02.06.2021
Платформа удаленного мониторинга больных хроническими заболеваниями и коронавирусной инфекцией, разработанная медицинским онлайн-сервисом «СберЗдоровье» представлена в десятках регионах России. С апреля 2020 года, когда начал действовать этот проект, врачи в режиме онлайн следили за состоянием здоровья более чем 35 000 человек. Проект стартовал весной 2020 года, в первую волну пандемии, когда стало очевидно, что нагрузка на врачей и региональные системы здравоохранения в течение года серьезно вырастет. За прошедшее время удалось выявить почти 5000 пациентов с ухудшимся самочувствием, что позволило спасти, по данным медиков, более 150 человек. В работе сервиса участвуют более 350 врачей различных специальностей, среди которых терапевты, эндокринологи, неврологи, кардиологи.
«Цифровизация позволяет вывести здравоохранение России на новый уровень, повысить доступность и качество медицины, - заявила заместитель председателя правления Сбербанка Ольга Голодец. - Сервисы и разработки Сбера уже сейчас позволяют вести наблюдение за показателями здоровья хронических больных в реальном времени и вовремя реагировать на возможное ухудшение состояния человека под присмотром квалифицированных врачей. Телемедицина — это одна из перспективных технологий в мире, которая активно внедряется в России и уже реально помогает миллионам пациентов оставаться здоровыми».
Платформа позволяет обеспечивать удаленное наблюдение и консультации пациентам с гипертонией, сахарным диабетом, а также дает возможность отслеживать состояние больных COVID-19 и реабилитирующихся после перенесенной инфекции. Для разговора с врачом, пациенту нужно зарегистрироваться по номеру телефона на сайте или в приложении «СберЗдоровье», активировать код доступа, который выдается врачом, в личном кабинете и ввести в специальном поле основные данные о своем здоровье (уровень сахара в крови или показатели сердечного ритма и давления). При выявлении отклонений с человеком связывается врач сервиса «СберЗдоровье» и консультирует пациента. Для россиян все услуги бесплатны и доступны в рамках ОМС.
НОВОСТИ
- 19:00 02.06.2021
- Для посещения матчей ЧЕ по футболу вакцинация рекомендуется, но не обязательна - Минздрав
- 18:45 02.06.2021
- Политолог: При помощи Толстого "Единая Россия" попробует завоевать в Москве все мандаты
- 18:31 02.06.2021
- Гендиректор IATA: Повсеместные ограничения для людей больше не нужны...
- 18:29 02.06.2021
- Сервис Сбера "Свое дело" начинает работать с самозанятыми из стран Евразийского экономического союза
- 18:28 02.06.2021
- Козак рассказал, что надо сделать Киеву по вопросу о пересмотре Минских соглашений
- 17:40 02.06.2021
- Путин поддержал идею о регулярных отчетах депутатов перед избирателями
- 17:12 02.06.2021
- Выплату по 10 тыс. руб. на ребенка получат и те семьи, где дети пойдут в школу с 6 лет - Путин
- 17:00 02.06.2021
- Белоруссия получила $500 млн в качестве второго транша госкредита России
- 16:38 02.06.2021
- Двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов поддержал инициативу Разворотневой о необходимости бесплатных секций для детей
- 16:32 02.06.2021
- Андрея Пивоварова арестовали на два месяца
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать