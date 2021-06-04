Объем эмиссии парниковых газов в РФ должен за 30 лет стать ниже, чем в Европе - Путин

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов в России в следующие 30 лет должен стать ниже, чем в Европе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в пятницу на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы поставили цель: в следующие 30 лет накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов в России должен быть ниже, чем в Европе. Убежден: это амбициозная, но решаемая задача. И прошу правительство до 1 октября текущего года разработать детальный план действий на этот счет. Мы обсудим этот вопрос на отдельном совещании", - сказал президент.