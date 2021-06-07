Мексика: Открылись участки для голосования на выборах в Палату депутатов и местные органы власти

16:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 160 тыс. участков для голосования открылись в воскресенье на всей территории Мексики в 08:00 по местному времени (16:00 мск). Гражданам латиноамериканской страны предстоит обновить состав нижней палаты федерального Конгресса и избрать свыше 19 тыс. членов местных органов власти. Одновременно в 15 штатах пройдут выборы губернаторов.



Согласно официальным данным, в списки избирателей включены порядка 93,5 млн человек, что делает это голосование крупнейшим в истории республики. Народное волеизъявление пройдет с соблюдением мер для предотвращения распространения коронавируса, включая ношение медицинских масок в помещениях и использование дезинфицирующих средств. Эпидемическая ситуация в Мексике улучшается со второй половины января, загрузка больниц в настоящее время находится на минимальном уровне с начала пандемии.



Основная борьба за 500 мест в Палате депутатов развернется между пропрезидентской коалицией левого толка "Вместе творим историю" и оппозиционным объединением "За Мексику", куда входят правая Партия национального действия (ПНД), правоцентристская Институционно-революционная партия (ИРП) и левоцентристская Партия демократической революции (ПДР). По итогам выборов в июле 2018 года большинство мест - 254 - получило левое "Движение национального возрождения". ПНД досталось 79 кресел, ИРП - 47, а ПДР - 20.



Предвыборную кампанию в Мексике в этот раз практически ежедневно омрачали нападения на ее участников, унесшие жизни десятков человек. Последней к настоящему времени жертвой стал Рене Товар, кандидат от партии "Гражданское движение" в мэры города Касонес-де-Эррера в восточном штате Веракрус, убитый неизвестными преступниками в ночь на субботу. В конце мая его соратница по партии Альма Барраган, выдвигавшаяся в мэры города Моролеон в штате Гуанахуато, была застрелена в ходе встречи с избирателями.



Власти привлекли к обеспечению безопасности выборов десятки тысяч бойцов Нацгвардии. Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор ранее на текущей неделе заявил, что ситуация в стране находится под контролем, и призвал сограждан идти голосовать.



