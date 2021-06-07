Мексика: Открылись участки для голосования на выборах в Палату депутатов и местные органы власти
16:10 06.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Согласно официальным данным, в списки избирателей включены порядка 93,5 млн человек, что делает это голосование крупнейшим в истории республики. Народное волеизъявление пройдет с соблюдением мер для предотвращения распространения коронавируса, включая ношение медицинских масок в помещениях и использование дезинфицирующих средств. Эпидемическая ситуация в Мексике улучшается со второй половины января, загрузка больниц в настоящее время находится на минимальном уровне с начала пандемии.
Основная борьба за 500 мест в Палате депутатов развернется между пропрезидентской коалицией левого толка "Вместе творим историю" и оппозиционным объединением "За Мексику", куда входят правая Партия национального действия (ПНД), правоцентристская Институционно-революционная партия (ИРП) и левоцентристская Партия демократической революции (ПДР). По итогам выборов в июле 2018 года большинство мест - 254 - получило левое "Движение национального возрождения". ПНД досталось 79 кресел, ИРП - 47, а ПДР - 20.
Предвыборную кампанию в Мексике в этот раз практически ежедневно омрачали нападения на ее участников, унесшие жизни десятков человек. Последней к настоящему времени жертвой стал Рене Товар, кандидат от партии "Гражданское движение" в мэры города Касонес-де-Эррера в восточном штате Веракрус, убитый неизвестными преступниками в ночь на субботу. В конце мая его соратница по партии Альма Барраган, выдвигавшаяся в мэры города Моролеон в штате Гуанахуато, была застрелена в ходе встречи с избирателями.
Власти привлекли к обеспечению безопасности выборов десятки тысяч бойцов Нацгвардии. Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор ранее на текущей неделе заявил, что ситуация в стране находится под контролем, и призвал сограждан идти голосовать.
Новости
- 17:12 07.06.2021
- Ректор ВШОУЗ объяснила недоверие населения к вакцинации
- 17:00 07.06.2021
- Байден передумал встречаться с Зеленским из-за отказа Киева от борьбы с коррупцией - Axios
- 16:32 07.06.2021
- В Госдуме предложили отслеживать любые поступающие из-за рубежа в РФ денежные переводы
- 16:31 07.06.2021
- Держатели карты "Мир" теперь могут подключиться к SberPay
- 16:12 07.06.2021
- Киевский университет лишил Лукашенко почетной докторской степени
- 16:00 07.06.2021
- Бизнес-омбудсмен предложил передать ГИБДД обязанности по взысканию штрафов за нарушение ПДД
- 15:32 07.06.2021
- Инфляция в России в этом году может превысить прогноз в 4,3% - Решетников
- 15:12 07.06.2021
- Антимонопольный регулятор Франции оштрафовал Google на 220 млн евро
- 15:00 07.06.2021
- Протасевич или Минск должны пояснить заявление о финансировании Nexta из РФ - Песков
- 14:32 07.06.2021
- Миллиардер Безос заявил, что 20 июля вместе с братом отправится в космос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать