Cергунина: Более 17 млрд рублей вложили инвесторы в создание новых технопарков в Москве

11:46

На создание новых технопарков в Москве инвесторами было направлено более 17 млрд руб. По словам заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной, городские власти активно поддерживают этот процесс. «Статус инвестиционного приоритетного проекта сейчас имеют шесть площадок. Совокупный объем инвестиций в создание этих технопарков уже превысил 17 млрд руб.», - отмечает Сергунина.

Для поддержки инвесторов в Москве власти задействует специальный статус инвестиционного приоритетного проекта, который дает бизнесу возможность уменьшить общую региональную налоговую нагрузку, за счет чего снижается региональный налог на прибыль (13,5% вместо 18%), происходит обнуление ставки налога на имущество, а арендная плата за землю составляет 0,01% от кадастровой стоимости.

По словам Сергуниной, девелоперам предлагается программа субсидирования части расходов при строительстве технопарков: инвесторы могут получить субсидии на выплаты процентов по кредитам на развитие имущественного комплекса технопарка (до 300 млн руб. в год), а также субсидию на технологическое присоединение (до 100 млн руб.).

Также компании, реализующие масштабный инвестиционный проект, могут без торгов заключить договор аренды земельного участка, который находится в собственности Москвы, на шесть лет. Судя по статистике, этот формат показался бизнесу эффективным и стал популярным среди инвесторов, поскольку доля свободных площадей в столичных технопарках составляет лишь около 1%.

В Москве действуют 43 технопарка, шесть из которых создаются в рамках реализации инвестиционных приоритетных проектов города.