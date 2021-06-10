РФ объявила персоной нон грата сотрудника посольства Северной Македонии в Москве - МИД

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва в качестве ответной меры высылает сотрудника посольства Северной Македонии.

"10 июня временный поверенный в делах Северной Македонии в Российской Федерации Оливера Чаушевская- Димовская была приглашена в МИД РФ, где ей вручена нота министерства об объявлении персоной нон грата сотрудника посольства Северной Македонии в Москве. Данная мера является ответом на принятое в мае северомакедонской стороной ничем не мотивированное решение объявить персоной нон грата дипломата посольства России в Скопье", - говорится в распространенном в четверг сообщении российского дипведомства.