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Россия за последние 5 лет вложила в импортозамещение около 2 трлн руб. - вице-премьер Борисов

14:00 10.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия за последние пять лет вложила в проекты в сфере импортозамещения около 2 трлн рублей. Об этом в ходе итоговой коллегии Минпромторга РФ заявил вице-премьер Юрий Борисов.

"Говоря об импортозамещении, я скажу, что за последние, скажем, пять лет на это направление было потрачено около 2 трлн рублей. И эта работа будет, безусловно, продолжаться. Она отразилась на устойчивости нашей промышленности", - подчеркнул он.

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