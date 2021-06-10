Россия за последние 5 лет вложила в импортозамещение около 2 трлн руб. - вице-премьер Борисов

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия за последние пять лет вложила в проекты в сфере импортозамещения около 2 трлн рублей. Об этом в ходе итоговой коллегии Минпромторга РФ заявил вице-премьер Юрий Борисов.

"Говоря об импортозамещении, я скажу, что за последние, скажем, пять лет на это направление было потрачено около 2 трлн рублей. И эта работа будет, безусловно, продолжаться. Она отразилась на устойчивости нашей промышленности", - подчеркнул он.