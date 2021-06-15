ЛНР будет судить убийц защитников Республики по законам военного времени – Пасечник

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ЛНР приложит все усилия для поиска убийц защитников Республики и будет судить их по законам военного времени. Об этом 14 июня в ходе церемонии прощания с погибшими в районе поселка Голубовское военнослужащими ЛНР заявил глава Республики Леонид Пасечник.

"Я обещаю, что мы приложим все усилия для того, чтобы найти тех подонков, тех нелюдей, тех убийц, которые совершили это преступление, и судить их по законам военного времени, как это положено, потому что такое кровавое убийство, такое чудовищное по своему исполнению убийство мы прощать никому и никогда не будем", - сказал он.

Украинская диверсионно-разведывательная группа 11 июня совершила нападение на наблюдательный пост Народной милиции в районе поселка Голубовское, погибли пятеро защитников Республики.

Глава Республики объявил 14 июня в ЛНР днем траура по погибшим военнослужащим Народной милиции и заявил, что Республика приложит все усилия для поиска и наказания киевских силовиков, убивших защитников ЛНР.