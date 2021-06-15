Крикалев возглавит новую организацию, отвечающую за текущую деятельность МКС - Рогозин
21:20 15.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Космонавт Сергей Крикалев возглавит новую структуру, которая будет обеспечивать текущую деятельность МКС. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на пресс-конференции в рамках Глобальной конференции по исследованию космического пространства GLEX-2021.
"У нас с ним (Крикалевым - прим. ТАСС) договоренность в формировании так называемой эксплуатирующей организации, которая должна взять на себя функцию обеспечивать текущую деятельность МКС", - сказал Рогозин.
Он пояснил, что на данный момент эту функцию выполняет РКК "Энергия". "Получается, что она делает модуль, корабли, и сама же эксплуатирует станцию. Это вызывает некий конфликт интересов", - сказал Рогозин.
"Нам важно сегодня создать организацию, которая будет опираться на несколько китов: это Главная оперативная группа управления, Центр управления полетами, Центр подготовки космонавтов. Более опытного человека, чем Крикалев, чтобы управлять этой системой, я просто пока не вижу", - подчеркнул глава Роскосмоса.
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