Крикалев возглавит новую организацию, отвечающую за текущую деятельность МКС - Рогозин

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Космонавт Сергей Крикалев возглавит новую структуру, которая будет обеспечивать текущую деятельность МКС. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на пресс-конференции в рамках Глобальной конференции по исследованию космического пространства GLEX-2021.

"У нас с ним (Крикалевым - прим. ТАСС) договоренность в формировании так называемой эксплуатирующей организации, которая должна взять на себя функцию обеспечивать текущую деятельность МКС", - сказал Рогозин.

Он пояснил, что на данный момент эту функцию выполняет РКК "Энергия". "Получается, что она делает модуль, корабли, и сама же эксплуатирует станцию. Это вызывает некий конфликт интересов", - сказал Рогозин.

"Нам важно сегодня создать организацию, которая будет опираться на несколько китов: это Главная оперативная группа управления, Центр управления полетами, Центр подготовки космонавтов. Более опытного человека, чем Крикалев, чтобы управлять этой системой, я просто пока не вижу", - подчеркнул глава Роскосмоса.