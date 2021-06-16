В Женеве на саммите РФ - США начались переговоры в расширенном составе - CNN

17:17 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Делегации РФ и США на саммите в Женеве приступили в среду к переговорам в расширенном составе. Об этом сообщил телеканал Си-эн-эн (CNN) со ссылкой на корреспондента на месте событий.

"Сейчас идет второй раунд переговоров", - сказал корреспондент, общаясь со студией.