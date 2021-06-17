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Посол Антонов на следующей неделе вернется в Вашингтон, сообщили в МИД РФ

17:00 17.06.2021 Источник: Интерфакс

Посол России в США Анатолий Антонов уже на следующей неделе приступит к работе в Вашингтоне, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы исходим из того, что следующую рабочую неделю он проведет уже непосредственно в Вашингтоне", - сказала она на брифинге в четверг.

21 марта в Москву для консультаций прибыл посол РФ в Вашингтоне Антонов, месяц спустя по рекомендации российской стороны Москву покинул посол США в Москве Джон Салливан. Точные сроки их возвращения не назывались.

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