Посол Антонов на следующей неделе вернется в Вашингтон, сообщили в МИД РФ
17:00 17.06.2021 Источник: Интерфакс
Посол России в США Анатолий Антонов уже на следующей неделе приступит к работе в Вашингтоне, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы исходим из того, что следующую рабочую неделю он проведет уже непосредственно в Вашингтоне", - сказала она на брифинге в четверг.
21 марта в Москву для консультаций прибыл посол РФ в Вашингтоне Антонов, месяц спустя по рекомендации российской стороны Москву покинул посол США в Москве Джон Салливан. Точные сроки их возвращения не назывались.
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