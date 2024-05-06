Нацбанк Украины спрогнозировал резкий рост цен на электроэнергию
19:20 06.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует быстрое и существенное повышение тарифов на электроэнергию из-за сложной ситуации в энергосистеме.
Согласно инфляционному отчету, опубликованному на сайте НБУ, прогнозируется «достаточно быстрый и существенный» рост цен на электроэнергию. Отмечается, что это будет формировать дополнительное давление на цены и потребности в увеличении субсидий для населения.
Как сообщал министр энергетики Украины Герман Галущенко, страна за последнее время потеряла гигантский объем генерации энергии. В свою очередь советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк информировал, что за это время были повреждены Каневская ГЭС, Днепрогэс, Змиевская ТЭС. Минэнерго страны сообщало о полном уничтожении Трипольской ТЭС — крупнейшего энергогенерирующего объекта на территории Киевской области. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, повреждено свыше половины всей энергосистемы страны.
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