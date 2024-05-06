Проблемы избыточных мощностей в Китае не существует — Си Цзиньпин

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проблемы избыточных производственных мощностей в Китае не существует. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на трехсторонней встрече в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Так называемой проблемы избыточных мощностей в Китае не существует ни с точки зрения сравнительных преимуществ, ни с точки зрения глобального спроса», — приводит слова Си Цзиньпина агентство Синьхуа. Он указал, что сотрудничество Китая и ЕС является взаимодополняющим и взаимовыгодным. «Обе стороны имеют обширные общие интересы и широкое пространство для сотрудничества в области зеленого и цифрового перехода», — сказал он.