Китайские электромобили и сталь наводнили ЕС, Пекин должен сократить экспорт — ЕК
17:00 06.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Электромобили и сталь из Китая наводнили рынок ЕС, Брюссель ждет от Китая добровольного сокращения экспорта или будет принимать жесткие экономические меры. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после трехсторонней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
«Китайская субсидированная продукция, такая как электромобили и стальная продукция, наводнили рынок ЕС. Китай продолжает в массовом порядке поддерживать свой промышленный сектор, и это на фоне внутреннего потребления, которое не растет. Мир не может принимать лишнюю китайскую продукцию. Поэтому я призвала китайское правительство ответить на это структурное перепроизводство. В то же время мы будем интенсивно координировать ответные действия со странами G7 и развивающимися странами», — сказала она.
«Доступ на наши рынки должен быть равным, но мы готовы в полном объеме использовать наши инструменты по защите рынка», — подчеркнула фон дер Ляйен.
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