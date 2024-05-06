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Доходы россиян росли приемлемыми темпами, оценил Путин работу кабмина

17:12 06.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Реальные доходы граждан РФ росли приемлемыми темпами за время работы действующего состава правительства. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами правительства.

«Мы обеспечили достойный рост доходов граждан. Реальная заработная плата, реальные доходы населения росли в целом приемлемыми, если не сказать хорошими темпами», — сказал он.

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