США не планируют признавать Палестину, хотят уничтожения ХАМАС — Вэнс
20:00 08.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вашингтонская администрация не планирует признавать Палестину и считает необходимым уничтожение радикального движения ХАМАС. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс на встрече с главой британского МИД Дэвидом Лэмми.
«У нас нет планов признать палестинское государство. Я не знаю, что по-настоящему означало бы признание палестинского государства, учитывая, что там нет функционирующего правительства», — сказал Вэнс на встрече в загородной резиденции Лэмми, расположенной к югу от Лондона.
Говоря о возможном признании Палестины Лондоном, Вэнс отметил: «Это один из тех вопросов, которые мы будем обсуждать. Безусловно, Соединенное Королевство само будет принимать решения». «Президент [США Дональд Трамп] ясно дал понять, что у нас очень простые цели, касающиеся ситуации в Израиле и секторе Газа, — добавил Вэнс. — Во-первых, мы хотим, чтобы [движение] ХАМАС больше никогда не могло нападать на ни в чем не повинное мирное населения Израиля. Мы считаем, что этого нужно достичь путем искоренения ХАМАС».
«Во-вторых, президент [США] глубоко тронут ужасными картинами гуманитарного кризиса в Газе. Так что мы хотим решить эту проблему», — подчеркнул Вэнс.
