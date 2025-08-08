0
НОВОСТИ

Запад начал признавать требования РФ в украинском конфликте — нидерландский эксперт

20:40 08.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запад начал признавать требования России и прислушиваться к ее позиции в вопросе украинского урегулирования. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил нидерландский журналист и политолог, основатель портала «Альтернатива» Аб Гителинк.

«Россия всегда четко выражала свою позицию по Украине и не скрывала своих требований с самого начала [конфликта]. Но только сейчас ЕС и НАТО начали признавать ее условия — впервые с 2022 года, — и это очень хороший знак», — считает эксперт. По его мнению, таким изменениям способствует политика президента США Дональда Трампа, который стремится добиться мира на Украине и нормализовать отношения с Москвой.

Гителинк выразил уверенность, что планируемая встреча президента РФ Владимира Путина с Трампом пройдет плодотворно и лидеры смогут достичь договоренностей по украинскому урегулированию.

