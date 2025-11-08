0
0
0
НОВОСТИ

ВС РФ освободили Волчье в Днепропетровской области

15:00 08.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения группировки войск «Восток» за прошедшие сутки освободили населенный пункт Волчье в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Восток“ продвинулись в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Волчье Днепропетровской области», — говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:00 08.11.2025
Путин назначил Андрея Булыгу из Минобороны заместителем секретаря Совбеза РФ
0
197
13:00 08.11.2025
Путин поздравил с 65-летием народного артиста России Олега Меньшикова
0
288
12:30 08.11.2025
Число пострадавших при обрушении подъезда в Тульской области выросло до четырех
0
316
12:00 08.11.2025
ЮАР отвергла утверждение Трампа о насилии в отношении белых граждан страны
0
323
11:30 08.11.2025
Пашинян надеется, что после делимитации с Азербайджаном Армения вернет ряд территорий
0
391
11:00 08.11.2025
Продажи электроники и одежды в РФ снизились в октябре 2025 г. на 15-17%
0
383
10:30 08.11.2025
Украина четвертый месяц подряд недополучает деньги на закупку оружия у США
0
438
10:00 08.11.2025
Официальная делегация США не будет присутствовать на саммите G20 в ЮАР
0
468
09:30 08.11.2025
В РФ определили случаи, когда провайдерам можно обходить блокировки
0
481
09:00 08.11.2025
Россия может потерять улов крупной рыбы из-за заморозки переговоров с Норвегией - СМИ
0
539

Возврат к списку