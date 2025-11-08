ВС РФ освободили Волчье в Днепропетровской области
15:00 08.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения группировки войск «Восток» за прошедшие сутки освободили населенный пункт Волчье в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск „Восток“ продвинулись в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Волчье Днепропетровской области», — говорится в сообщении.
