ВС РФ освободили Волчье в Днепропетровской области

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения группировки войск «Восток» за прошедшие сутки освободили населенный пункт Волчье в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Восток“ продвинулись в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Волчье Днепропетровской области», — говорится в сообщении.