Путин назначил Андрея Булыгу из Минобороны заместителем секретаря Совбеза РФ

14:00 08.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Занимавший пост замминистра обороны России генерал-полковник Андрей Булыга указом президента РФ Владимира Путина назначен заместителем секретаря Совета безопасности.

«Назначить Булыгу Андрея Михайловича заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — предписывается документом.

На место генерала Булыги в Минобороны назначен занимавший пост командующего войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Санчик. Он также указом президента одновременно с назначением освобожден от прежней должности.

