Кремль подтвердил, что саммит Путина и Трампа пройдет на Аляске 15 августа

08:50 09.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут встречу на Аляске 15 августа, заявил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Американская сторона только что объявила о достигнутой договоренности организовать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа, в пятницу, на Аляске. Россия и США — близкие соседи, граничат друг с другом. И представляется вполне логичным, чтобы наша делегация просто перелетела через Берингов пролив и чтобы именно на Аляске был проведен столь важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран», — сказал представитель Кремля.

