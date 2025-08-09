Кремль подтвердил, что саммит Путина и Трампа пройдет на Аляске 15 августа
08:50 09.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут встречу на Аляске 15 августа, заявил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«Американская сторона только что объявила о достигнутой договоренности организовать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа, в пятницу, на Аляске. Россия и США — близкие соседи, граничат друг с другом. И представляется вполне логичным, чтобы наша делегация просто перелетела через Берингов пролив и чтобы именно на Аляске был проведен столь важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран», — сказал представитель Кремля.
