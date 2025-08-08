Реальные располагаемые доходы россиян в I полугодии 2025 году выросли на 7,8% — Росстат
22:00 08.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в I полугодии 2025 года выросли на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, следует из данных Росстата.
Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке Росстата, в II квартале 2025 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 7%. К I кварталу 2025 года показатель вырос на 7,2%.
