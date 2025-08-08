Спецназовцы легендарного «Витязя» ведут обучение будущих контрактников в подмосковной Балашихе
10:02 08.08.2025
|
Фото пресс-службы администрации городского округа Балашиха
Все бойцы, заключившие контракт в Балашихе, могут рассчитывать на одну из самых высоких единовременных выплат по стране в размере 3 млн рублей.
Главная особенность центра — участие в подготовке будущих военнослужащих инструкторов из числа спецназа «Витязя», которые передают кандидатам не только теоретические знания, но и уникальный боевой опыт. Учебная программа разработана совместно с курсантами старших курсов Московского высшего военного командного училища и включает тактическую, огневую и инженерную подготовку, основы боевого взаимодействия и оказания первой медицинской помощи.
«Центр специальной подготовки “Витязь”, функционирующий в Балашихе, стал важной точкой притяжения для всех, кто принял осознанное и мужественное решение связать свою судьбу с военной службой по контракту и защищать Родину. Наша задача – создать максимально комфортные и организованные условия для будущих защитников Отечества. Здесь, в одном месте, кандидат получает всё необходимое: оформляет документы, проходит медкомиссию и первичную военную подготовку. Обучение проводят опытные инструкторы из числа спецназа, которые передают практические знания и боевой опыт», – отметил глава Балашихи Сергей Юров.
Пункт отбора на Восточном шоссе — это современный центр, рассчитанный на одновременное пребывание до 500 кандидатов. Здесь проходят медицинскую комиссию, получают юридическую помощь, открывают банковский счёт, знакомятся с мерами социальной поддержки и проживают в комфортных условиях в течение 3–5 дней, совмещая оформление документов с обучением.
Работу центра курирует Герой России, почётный житель Московской области и Балашихи, президент Ассоциации «Братство краповых беретов "Витязь"» Сергей Лысюк. Более 15 лет он посвятил службе и подготовке бойцов, участвовал и руководил боевыми операциями. Под его руководством была сформирована учебная рота, ставшая основой отряда «Витязь».
«Мы создали здесь не просто пункт отбора, а полноценную площадку начальной военной подготовки, где каждый получает реальные знания, практические навыки и поддержку. Наша задача – подготовить бойца физически и дать ему уверенность, понимание ответственности и командного духа. Это фундамент, на котором строится профессиональная армия», – подчеркнул Сергей Лысюк.
На базе пункта отбора также развивается центр «Витязь» на Кучинском шоссе, где уже более 25 лет готовят бойцов и специалистов по военной подготовке.
С момента открытия Балашиху посещают не только россияне, но и иностранные добровольцы. Более 300 уроженцев других стран, имеющих в настоящее время гражданство РФ, прошли через центр, чтобы заключить контракт и пройти обучение наравне с российскими кандидатами.
«С прибывшими проходят занятия по ключевым военным дисциплинам – тактической медицине, огневой и инженерной подготовке. Мы даем базовые знания и практические навыки, необходимые для эффективных действий в боевой обстановке. Среди кандидатов есть как люди без военного опыта, так и офицеры запаса, а также специалисты с многолетним стажем. Наш штат инструкторов проводит как теоретические, так и практические занятия. После успешного прохождения медицинской комиссии добровольцы направляются в воинские части», – рассказал старший инструктор Александр.
Единый пункт отбора в Балашихе стал региональным проектом с федеральным значением, сочетающим высокие стандарты организации, тесное взаимодействие с ветеранским сообществом и преемственность традиций легендарного спецподразделения «Витязь».
Для удобства кандидатов на базе пункта работает горячая линия: +7 (495) 990-77-77.
Операторы готовы ответить на все вопросы, связанные с условиями и порядком заключения контракта на военную службу.
Кроме того, оставить заявку на обратный звонок можно на официальном сайте контрактмо.рф.
Актуальные новости о работе пункта, обучении и наборе публикуются в специальном Telegram-канале центра.
