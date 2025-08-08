Спрос физлиц на валюту вырос в июле относительно предыдущего месяца на 53% — ЦБ РФ
22:40 08.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спрос физических лиц на валюту на биржевом и внебиржевом рынках вырос в июле относительно предыдущего месяца на 53%, до 119,5 млрд руб. Об этом говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков», опубликованном Банком России.
«Спрос физических лиц на валюту увеличился [в июле] на 53% месяц к месяцу, до 119,5 млрд руб., превысив среднемесячный уровень 2025 года. Суммарные покупки граждан с начала года составили 584 млрд руб. (в аналогичный период 2024 г. — 975 млрд руб.). Средние спреды покупки/продажи наличной иностранной валюты изменились незначительно», — отмечается в обзоре.
