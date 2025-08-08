На курорте Сбера «Манжерок» состоится фестиваль «Исток»

10:35

Фестиваль мультимедиа искусства и музыки «Исток» пройдет на курорте Сбера «Манжерок» в Республике Алтай с 23 по 24 августа. Российские музыканты и медиахудожники представят своё видение уникального наследия Алтая. В программе фестиваля – музыкальные, образовательные и мультимедиа-арт площадки.

«Каждое большое мероприятие — это для нас возможность погрузить наших гостей в многогранную и уникальную культуру древнего Алтая, которая пронизана духом времени и природой. Мы стремимся не просто удивлять посетителей, но и вдохновлять их на новые открытия. Фестиваль «Исток» представляет собой не только новый взгляд на взаимодействие искусства и природы, но и глубокое исследование гармонии между искусственным и естественным. Это пространство, где технологии становятся продолжением природы, а культура — отражением», - рассказал генеральный директор всесезонного курорта «Манжерок» Владимир Щербинин.

Каждый гость фестиваля станет непосредственным участником диалога живой среды Алтая и ландшафта курорта «Манжерок». Инсталляции, созданные студиями Panterra, DreamLaser и Generative Gallery, вовлекут зрителя в философию Natural Art Tech, в основе которой лежит диалог природы, света и звука без границ. Лес, озёра и каменный ландшафт работают как часть кода каждого произведения.

«Фестиваль соединяет сложные материи — высокотехнологичное и первобытное. Это не столичный фестиваль, который «приехал» в регион. Это росток, пробившийся из земли Алтая, но питающийся глобальными смыслами. В нём нет противопоставления «местного» и «мирового» — они переплетены. Уникальность в честности. В попытке не экспортировать культуру, а выращивать её из контекста. Мы делаем не про эффект, а про опыт. Работы не просто «показаны» — они встроены в ландшафт, в ткань места. И ты в нём участник, а не зритель», - отметил куратор мультимедиа-арт направления фестиваля «Исток» Павел Недостоев.

Зрители на фестивале «Исток» познакомятся с проектами компании Dreamlaser - одного из мировых лидеров в сфере применения инновационных мультимедиа-технологий. Участники фестиваля увидят проекты арт-художников, архитекторов и мультимедиа творцов группы Panterra, которые через проекты исследуют образы пост-человека, современный гуманизм и связь человека с природой. Свои проекты они уже представили в Москве, Париже и Сан-Пауло. Нечто необычное представит и «Generative Gallery» - галерея медиаискусства, развивающая несколько направлений: выставки цифровых работ, спецпроекты и образовательные программы.

Посетители, перемещаясь между локациями, станут частью художественного погружения, где каждый шаг – это новое открытие. Все инсталляции будут работать на протяжении всех дней фестиваля.

Музыкальное направление проекта представят уже заслужившие любовь и признание публики артисты. Концертную программу откроет Тося Чайкина – молодая исполнительница, известная композициями в стиле dream pop и музыкальными экспериментами. Хедлайнером вечера станет рок-группа «Танцы-Минус». Музыканты никогда не существовали по законам шоу-бизнеса и двигались вперед в своём особенном ритме. Артисты сохраняют свою индивидуальность на протяжении многих лет. Группа Passmurny своим творчеством помогает слушателям пережить невзгоды и боль, почувствовав себя героем черно-белого фильма, последняя сцена которого неожиданно наполнится яркими красками. Завершит музыкальную программу выступление музыканта Антона Кузнецова, известного под псевдонимом Антоха МС. Не похожий ни на кого исполнитель не придерживается одного конкретного жанра, а смешивает различные музыкальные направления, что создаёт неповторимый звук. Его творчество отличается искренностью и простотой, что находит отклик у широкой аудитории.

Образовательная программа фестиваля «ИСТОК» – возможность услышать фестиваль изнутри. В течение двух дней пройдут паблик-токи с экспертами и медиахудожниками, чьи работы представлены в программе.