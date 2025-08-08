Годовая инфляция продолжит замедляться в РФ — зампред ЦБ

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Годовая инфляция в России будет снижаться дальше. Об этом сообщил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в телеграм-канале регулятора.

«Оценка по последней недельной точке на 8,9% год к году, текущий темп роста цен в пересчете на год — ниже. Годовая инфляция продолжит замедляться», — сказал он, отвечая на вопрос пользователей.