Многоквартирный дом в окрестностях Сочи поврежден из-за атаки БПЛА
21:20 08.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Многоквартирный дом получил повреждения во время отражения атаки БПЛА над Сочи, жители не пострадали. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Андрей Прошунин.
«В Сочи работает система ПВО. Идет отражение атаки беспилотных летательных аппаратов. Поступило сообщение о повреждении одного из окон в многоквартирном доме в Дагомысе. На месте работают специальные и экстренные службы. По их информации, пострадавших нет», — написал он.
