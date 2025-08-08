Многоквартирный дом в окрестностях Сочи поврежден из-за атаки БПЛА

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Многоквартирный дом получил повреждения во время отражения атаки БПЛА над Сочи, жители не пострадали. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Андрей Прошунин.

«В Сочи работает система ПВО. Идет отражение атаки беспилотных летательных аппаратов. Поступило сообщение о повреждении одного из окон в многоквартирном доме в Дагомысе. На месте работают специальные и экстренные службы. По их информации, пострадавших нет», — написал он.