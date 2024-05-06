Венгрия не будет выдавать Украине ее граждан призывного возраста

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Венгрии не намерены выдавать Украине ее граждан призывного возраста, находящихся на венгерской территории. Об этом заявил заместитель премьер-министра Венгрии Жолт Шемьен.

«Мы не допустим, чтобы их отправили на верную смерть», — сказал он в ответ на вопрос телекомпании ATV, комментируя сообщения о намерении властей в Киеве добиваться от других стран возвращения на родину украинских граждан призывного возраста.