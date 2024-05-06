Путин проведет 8 мая двустороннюю встречу с Пашиняном, сообщил Ушаков

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин проведет 8 мая двустороннюю встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, накопилось много вопросов для обсуждения. Об этом журналистам сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

«Буквально на следующий день после инаугурации (8 мая — прим. ТАСС) президент проводит первое крупное международное мероприятие, а именно — юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета. <…> После него будет проведена двусторонняя встреча с премьером Армении [Николом] Пашиняном и также традиционный дружеский обед для лидеров стран СНГ», — проинформировал представитель Кремля.

Ушаков отметил, что «этот двусторонний контакт будет весьма содержательный, там много вопросов для обсуждения».