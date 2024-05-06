В МИД Франции назвали недостоверной информацию об отправке войск на Украину

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД Франции назвал недостоверными сведения об отправке французских войск на Украину. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице внешнеполитического ведомства в социальной сети X.

«Кампания по дезинформации относительно французской поддержки Украины не ослабевает, — отмечается в сообщении. — Нет, Франция не отправляла солдат на Украину».