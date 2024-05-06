В МИД Франции назвали недостоверной информацию об отправке войск на Украину
18:00 06.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
МИД Франции назвал недостоверными сведения об отправке французских войск на Украину. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице внешнеполитического ведомства в социальной сети X.
«Кампания по дезинформации относительно французской поддержки Украины не ослабевает, — отмечается в сообщении. — Нет, Франция не отправляла солдат на Украину».
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