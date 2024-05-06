Дума приняла закон о создании открытого реестра должников по алиментам

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, направленный на создании в РФ реестра должников по алиментам.

Документ был внесен в Думу правительством РФ в октябре прошлого года, новыми положениями дополняется закон «Об исполнительном производстве». Так, реестр должников по алиментам станет частью банка данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России. В реестр войдут сведения о должниках по алиментам, привлеченных к административной или уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей или совершеннолетних и недееспособных детей, нетрудоспособных родителей, а также об объявленных судебным приставом в розыск.

Документ устанавливает, что должника будут в течение суток уведомлять о включении в реестр или исключении из него. Для этого будут использоваться уже установленные законодательством способы, в том числе телеграмма или смс-сообщение. Помимо сведений о самом исполнительном производстве, в реестр также будут вноситься данные о дате принятия судебного акта о привлечении должника по алиментным обязательствам к административной или уголовной ответственности. Вносить такие данные в реестр будут в течение пяти дней со дня поступления сведений к приставам.

Данные должника в реестре будут общедоступными до их исключения в связи с полным погашением задолженности. Для получения актуальной информации о трудоустройстве должников ФССП России наделяется правом запрашивать соответствующую информацию у органов государственной власти и государственных внебюджетных фондов. Для этого приставы смогут использовать единую систему межведомственного электронного взаимодействия.

Новые нормы вступят в силу через 360 дней после официального опубликования закона.