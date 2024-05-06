Палестинцы начали покидать восточные районы Рафаха — Reuters
15:32 06.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Некоторые палестинские семьи покидают восточные районы города Рафах на юге секторе Газа в связи с объявлением Израилем эвакуации из этого населенного пункта. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.
«Израильские военные звонят жителям восточных окрестностей Рафаха, а также тем, кто проживает к западу от контрольно-пропускного пункта „Рафах“, и приказывают им покинуть город <…>. Не знаем, что нам делать дальше, но я отвезу свою семью в Дейр-эль-Балах, хотя мой район и не входит в зону военных действий, по крайней мере пока», — рассказал один из жителей сектора Газа Абу Мухей.
Палестинцы начали покидать восточные кварталы города после уведомления об эвакуации от Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Израильские военные с помощью плакатов, СМС-сообщений, телефонных звонков и СМИ призывают гражданское население перейти в близлежащие гуманитарные районы. Как пишет Reuters, ЦАХАЛ еще не установил сроков эвакуации из Рафаха. По оценкам, в рамках эвакуации «ограниченного масштаба» из этого города могут быть вывезены порядка 100 тыс. человек.
Как сообщила ранее газета The Times of Israel, ЦАХАЛ приступил к эвакуации мирного населения из восточных кварталов Рафаха в рамках подготовки к запланированной военной операции. По сведениям издания, мирным жителям предлагают перебраться в расширенную гуманитарную зону в Аль-Маваси и Хан-Юнисе.
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