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Путин поблагодарил за работу правительство, которое сложит полномочия 7 мая

16:12 06.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил за работу действующий состав правительства.

«Уважаемые коллеги! Сегодня приехал для того, чтобы поблагодарить вас за совместную работу на протяжении предыдущих лет», — сказал глава государства на встрече с кабмином, который сложит свои полномочия 7 мая, в день инаугурации президента.

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