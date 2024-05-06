Путин поблагодарил за работу правительство, которое сложит полномочия 7 мая

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил за работу действующий состав правительства.

«Уважаемые коллеги! Сегодня приехал для того, чтобы поблагодарить вас за совместную работу на протяжении предыдущих лет», — сказал глава государства на встрече с кабмином, который сложит свои полномочия 7 мая, в день инаугурации президента.