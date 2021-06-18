В Москве по просьбе бизнеса проведут эксперимент с COVID-free ресторанами

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В российской столице по просьбе рестораторов проведут эксперимент - организуют COVID-free рестораны. По словам мэра Сергея Собянина, на вчерашней встрече с бизнесменами шло обсуждение того, как в нынешней непростой ситуации могут работать кафе и рестораны. «Главный санитарный врач принял решение об обязательной вакцинации работников общепита, но, понятно, что это – длительный процесс: полтора-два месяца. А нам нужно, чтобы кафе и рестораны могли и сегодня продолжать работать. Но при этом – обеспечивая максимальную безопасность посетителей. В ходе встречи рестораторы предложили организовать точки общепита, свободные от ковида. С завтрашнего дня мы начинаем такой эксперимент. Для начала – в полутора-двух десятках ресторанов», - пишет градоначальник в своем блоге.

Как отмечает мэр, эксперимент подразумевает, что в участвующем в заведении будут вакцинированы 100% сотрудников, а гости, которые приходят поесть либо привиты, либо переболели ковидом и имеют антитела. «Этим ресторанам возможно работать без ковид-ограничений. Это предложение уже реализовано во многих европейских странах, в Венгрии, в Израиле», - отметил Собянин.

По его словам, на реализацию предложения может потребоваться определенное время. «Самое простое решение – сделать допуск только вакцинированным. С переболевшими сложнее – надо брать кровь, проводить ИФА-тестирование. Это и технологически, и психологически непростая задача.Что касается работников общепита, то 100-процентную вакцинацию быстро невозможно сделать. Потребуется длительный период, месяц-полтора», - считает мэр, который предложил включить в эксперимент несколько заведений.